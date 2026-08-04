La Roja jugará amistosos contra los tres anfitriones del Mundial

La selección chilena jugará amistosos contra Canadá, Estados Unidos y México, los tres países que organizaron el Mundial 2026, durante su gira por Norteamérica programada para septiembre y octubre.

La Roja oficializó este martes el encuentro frente a Estados Unidos para el 29 de septiembre en el Energizer Park de St. Louis, Misuri.

El compromiso será válido por la fecha FIFA y su horario será confirmado próximamente.

¿Cuándo jugará La Roja contra Canadá, EE.UU. y México?

El primer desafío de la selección chilena será contra Canadá el sábado 26 de septiembre en el BMO Field de Toronto.

Tres días después, Chile se trasladará a Estados Unidos para medirse con el conjunto local el martes 29 de septiembre en el Energizer Park, estadio ubicado en la ciudad de St. Louis.

La gira continuará el martes 6 de octubre contra México en el Los Angeles Memorial Coliseum de California, recinto que también albergará eventos durante los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Una gira contra los organizadores del Mundial 2026

La confirmación del encuentro ante Estados Unidos completó una particular programación para La Roja, que enfrentará en un periodo de diez días a los tres anfitriones de la reciente Copa del Mundo.

Los compromisos formarán parte del nuevo proceso internacional de Chile, que cerró su anterior gira con una victoria sobre República Democrática del Congo y comenzó a preparar su camino hacia las próximas Clasificatorias.

El calendario confirmado contempla los siguientes encuentros: Canadá-Chile, el 26 de septiembre en Toronto; Estados Unidos-Chile, el 29 de septiembre en St. Louis, y México-Chile, el 6 de octubre en Los Ángeles.