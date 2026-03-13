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Tópicos: Deportes | Fútbol | Huachipato

Rodrigo Odriozola será operado y es baja para el duelo ante Colo Colo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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El portero de Huachipato Rodrigo Odriozola será operado de su hombro derecho este viernes y estará alejado de las canchas alrededor de cuatro semanas, por lo que se perderá el duelo ante Colo Colo por la séptima fecha de la Liga de Primera.

Su reemplzante será el joven guardameta de 20 años Sebastián Mella que ya jugó dos encuentros en el torneo nacional ante Universidad de Chile y Everton.

El duelo entre Huachipato y Colo Colo esta programado para este lunes 16 de marzo a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio Monumental.

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