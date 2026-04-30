Tras culpar a los judíos por el Holocausto, presidente peruano ensayó reflexión sobre Hitler

El presidente de transición de Perú, José María Balcázar, se refirió este jueves a Adolf Hitler y al holocausto; un día después de haber generado una gran polémica internacional tras afirmar que, en la época, Alemania "fue empujada a una guerra también por culpa, en parte, de los judíos".

"Quién puede imaginar que a Hitler lo elige unánimemente la gente en Alemania, y terminó haciendo lo que terminó", reflexionó el gobernante durante una ceremonia celebrada en el Palacio de Gobierno de Lima.

Durante su alocución, Balcázar citó a la filósofa Hannah Arendt y su concepto de la "banalidad del mal", que planteó en el libro "Eichmann en Jerusalén".

"Ella dice, por ejemplo, que hay circunstancias en que el hombre, en su vida, normalmente puede tener algunos egos que lo llevan a la maldad, pero que de ese ego, cuando uno tiene la oportunidad de llegar a lo más alto del poder, y se hace todo de forma homogénea, viene la banalidad homogénea total, perversa", explicó.

Es algo "que hemos pasado casi a todo lo largo de la historia y se expresó con mayor incidencia en el holocausto de los alemanes".

"Dentro de esas jerarquías no se pudo diferenciar que el que mandaba, desde Hitler, el más alto poder, hasta el último soldado; a todos los comprendieron en los crímenes de guerra", apuntó.

Balcázar también mencionó a Karl Marx y su teoría de la plusvalía que -enseñó- "la llamó él la explotación del hombre", tras lo cual "se inician las famosas huelgas y luchas de los obreros".

Consideró luego que en su país falta "acomodar bien las instituciones para que el Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo y órganos autónomos cada vez trabajen mejor".

Antisemitismo trivializado

A la declaración del miércoles -en que Balcázar aseguró que los judíos "controlaban todos los bancos, todo el comercio y hacían usura" en Alemania- reaccionó con "estupor" la Asociación Judía del Perú.

"Es increíble que en pleno siglo XXI, argumentos que son dignos de oscuros tiempos medievales sean usados para culpar a las víctimas de su propio holocausto", dijo la AJP.

Posteriormente, las embajadas de Alemania y de Israel exigieron a Balcázar que se retractara de sus afirmaciones, y remarcaron que "el antisemitismo no puede ser trivializado bajo ninguna circunstancia".

Ante esto, la Presidencia lamentó en un comunicado que sus declaraciones hayan generado "una percepción equívoca" sobre el pueblo judío y sostuvo que, en realidad, estaba reflejando la opinión del autor español Antonio Escohotado, en el libro 'Los enemigos del comercio'.

Balcázar, de 83 años, es un abogado, exmagistrado y actual congresista que asumió la presidencia interina de Perú en febrero pasado en reemplazo del legislador derechista José Jerí, quien a su vez había sido designado por el Congreso en octubre de 2025 para sustituir a la destituida gobernante izquierdista Dina Boluarte.