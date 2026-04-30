Mindep se reunirá con todos los actores del fútbol para redactar reglamento de la Ley SADP

A través de un comunicado oficial, el Ministerio del Deportes confirmó el inicio de diversas mesas de trabajo para llevar a cabo el proceso de redacción del reglamento a la reforma de la Ley SADP; apartado clave para su futura implementación.

La ministra Natalia Duco reafirmó la intención de escuchar todas las voces, por lo que el Mindep sostendrá juntas con todos los actores relevantes en el fútbol, incluyendo tanto a asociaciones como futbolistas, e incluso el mundo de la prensa y otros deportes.

La primera junta será con la ANFP el lunes 4 de mayo. Un día después será el turno del SIFUP y la ANFJUF; sindicatos del fútbol masculino y respectivamente. En tanto, el 7 de mayo se dialogará con el Círculo de Periodistas Deportivos.

Además, el Ministerio trabaja en coordinar fechas con la ANFA, la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados y parlamentarios vinculados en la reforma.

También serán invitadas la Liga Nacional de Básquetbol "y a todas las federaciones de deportes colectivos que tengan la posibilidad, en el futuro, de transformarse en SADP".

"El fin de estas acciones es generar instancias que permitan que el reglamento sea lo más claro posible y que beneficie a todos los involucrados para su mejor implementación", señaló el escrito.

"Si bien el contenido de estas reuniones no será vinculante, sí será un espacio de diálogo para lograr la mayor cantidad de acuerdos que den como resultado una correcta implementación de la ley", aclaró el Mindep.