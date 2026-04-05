[VIDEO] Huachipato sorprendió a su plantel con huevos de Pascua en el camarín

Huachipato compartió un distendido video en la antesala de su partido de este lunes ante Universidad de Concepción por la Liga de Primera, luego de sorprender a su plantel y trabajadores con una iniciativa por la Pascua de Resurrección.

En el registro difundido por los acereros, se observó el camarín con huevos de chocolate dispuestos en cada lugar de los jugadores. Además, la entrega de estos obsequios también se extendió a funcionarios de la institución.

"Un inicio de jornada distinto con nuestro equipo, que hoy recibió una dulce sorpresa en la llegada al estadio", expresó el club de Talcahuano en sus redes sociales.