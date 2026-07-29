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Tópicos: Deportes | Fútbol | Huachipato

Zafó de una sanción mayor: Kevin Altez conoció la pena impuesta por encarar a Jona

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / ATON

El volante uruguayo de Huachipato arriesgaba 10 fechas de castigo.

Zafó de una sanción mayor: Kevin Altez conoció la pena impuesta por encarar a Jona
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El Tribunal de Disciplina de la ANFP dio a conocer este miércoles la sanción para el mediocampista uruguayo de Huachipato Kevin Altez, quien fue castigado con cuatro fechas de suspensión tras su expulsión en el reciente duelo ante Cobresal por la fecha 16

El charrúa arriesgaba una pena de hasta 10 duelos por el tenso cruce que protagonizó con el juez Héctor Jona, y aunque en las imágenes televisivas parecía que el futbolista le propinaba un cabezazo en el rostro al réferi, el propio informe arbitral aclaró que no existió impacto por lo que terminó recibiendo el mínimo para este tipo de cargos.

En el documento, Jona detalló la acción: "Quedando ambos frente a frente, el jugador reaccionó de manera desafiante, realizando un movimiento brusco hacia adelante con su cabeza en dirección a mi rostro, en actitud intimidatoria, sin llegar a hacer contacto físico conmigo. En consecuencia, procedí a expulsarlo".

Con este fallo del organismo disciplinario, Altez se transforma en una sensible baja para el conjunto de Talcahuano y no podrá estar presente en los duelos frente a Universidad de Chile, Everton, Palestino y Deportes Limache.

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