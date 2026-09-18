Santiago Wanderers quiere hacer historia ante Real Madrid y conquistar la Intercontinental Sub 20

Santiago Wanderers intentará a hacer historia nuevamente para el fútbol chileno este sábado en España, cuando enfrente a Real Madrid en el Estadio "Santiago Bernabéu", desde las 07:30 horas (11:30 GMT), por el título de la Copa Intercontinental Sub 20.

Los dirigidos por Felipe Salinas afrontarán este desafío como representantes de Conmebol, tras haber ganado la Copa Libertadores Sub 20, un título histórico para el club y el fútbol chileno, tras una gran campaña que culminó con un triunfo en la final ante Flamengo en marzo pasado.

"Preparamos un partido donde debemos ser ordenados, compactos y tras recuperar el balón hay que marcar la diferencia al ir para arriba. Tratamos de buscar espacios para ir para arriba y tienen unas ganas tremendas. Debemos darlo todo y un poco más", declaró Salinas en la previa.

La posible oncena que usarán los caturros será con Fabiano Avello; Amaro Silva, Christopher Valenzuela, Benjamín Adasme, Alexander Dubó; Cristóbal Villarroel, Lucas Avendaño, Cristóbal Ponce; Ignacio Flores, Christian Silva y Vicente Vargas.

Real Madrid, por su lado, representará a la UEFA como ganador de la Champions League juvenil, un título que conquistó en abril, tras vencer en la final europea a Club Brujas de Bélgica.

Será la segunda vez en la historia de nuestro fútbol que un equipo chileno intentará conquistar la Copa Interncontinental.

La primera vez fue en 1991, cuando Colo Colo enfrentó a Estrella Roja de Belgrado en Yokohama, Japón, con triunfo para, en ese entonces, el equipo yugoslavo.

Todos los detalles de la definición por la Intercontinental Sub 20 entre Santiago Wanderers y Real Madrid los podrás seguir en Minuto a Minuto en Cooperativa.cl.