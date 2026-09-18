Latam fue premiada como la mejor aerolínea de Sudamérica en 2026 en Londres

La aerolínea chilena Latam, la más grande de Latinoamérica, fue premiada este viernes como el mejor transporte aéreo de Sudamérica en 2026 por los premios "World Airline Awards", conocidos como "los Óscar de la industria de la aviación".

En la premiación, celebrada en la ciudad de Londres, también les otorgaron el reconocimiento en la categoría de Mejor Servicio del Personal de una aerolínea de Sudamérica.

"Este reconocimiento pertenece a nuestra gente, cuya pasión y compromiso han convertido a LATAM en el grupo aéreo líder de Sudamérica", expresó en un comunicado Paulo Miranda, vicepresidente de Clientes y Experiencia de LATAM Airlines.

El directivo de la compañía celebró el respaldo recibido y agradeció "a cada miembro de nuestro equipo y, especialmente, a nuestros clientes por elegirnos y confiar en nosotros cada día. Seguiremos trabajando para ganarnos esa confianza en cada viaje".

Fundada en 2012, por la fusión entre la chilena Lan y la brasileña Tam, la compañía tiene hoy filiales en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos.

Los "World Airline Awards" se definen tras una encuesta global sobre la satisfacción de los pasajeros que este año fue realizada entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, y en la se recopilaron 24,8 millones de respuestas válidas de clientes de más de 100 nacionalidades.

"Este reconocimiento pertenece a nuestra gente, cuya pasión y compromiso han convertido a LATAM en el grupo aéreo líder de Sudamérica", destacaron desde la empresa. (FOTO: ATON)

Este premio comenzó a otorgarse en 1999 y abarca reconocimientos en varias categorías relacionadas con el sector de la aviación, sus resultados -aseguran los organizadores- no están sbujetos a ningún interés comercial en cuanto a las nominaciones.

En esta edición también resultó premiada la aerolínea JetSmart, controlada por el fondo de inversión estadounidense Indigo Partners, dentro de la categoría Mejor Aerolínea Bajo Costo de Sudamérica por cuarta ocasión consecutiva.

"En los últimos 10 años, hemos conectado a más de 60 millones de personas en toda Sudamérica, manteniéndonos fieles a lo que define a JetSMART: tarifas bajas, una flota moderna, operaciones confiables y una experiencia amable para el pasajero", afirmó en un comunicado su CEO y fundador, Estuardo Ortiz.

JetSmart inició en 2017 operaciones en Chile -que incluye vuelos domésticos-, un negocio que consolidó en la región con su expansión a Argentina, Colombia y Perú, además tiene rutas internacionales en nueve países que incluye a Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y República Dominicana.