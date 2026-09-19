[VIDEO] Fabiano Avello se lució con un penal atajado a Real Madrid en el "Bernabéu"

Aunque Santiago Wanderers tropezó por 3-1 ante Real Madrid en la Copa Intercontinental sub 20, el arquero chileno Fabiano Avello tuvo una buena actuación con un penal atajado al minuto 90+4'.

La cuenta estaba 2-1 para los "merengues" y el golero caturro se lució con una estirada sobre su izquierda para contener el remate de Daniel Yáñez.

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