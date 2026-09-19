Tópicos: País | FF.AA. y de Orden
Siete uniformados recibieron medalla al valor durante la Parada Militar
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Autor: Redacción Cooperativa
La condecoración reconoce acciones realizadas "con riesgo evidente de su propia vida".
La condecoración reconoce acciones realizadas "con riesgo evidente de su propia vida".
El Presidente José Antonio Kast entregó este sábado la medalla al valor a siete uniformados, durante la Parada Militar realizada por las Glorias del Ejército.
La institución armada señaló que la condecoración distingue a quienes realizaron "actos de valor, con riesgo evidente de su propia vida", y destacaron por su "honor, carácter y arrojo".