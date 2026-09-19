Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago17.0°
Humedad66%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | FF.AA. y de Orden

Siete uniformados recibieron medalla al valor durante la Parada Militar

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La condecoración reconoce acciones realizadas "con riesgo evidente de su propia vida".

Siete uniformados recibieron medalla al valor durante la Parada Militar
 Ejercito
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Presidente José Antonio Kast entregó este sábado la medalla al valor a siete uniformados, durante la Parada Militar realizada por las Glorias del Ejército.

La institución armada señaló que la condecoración distingue a quienes realizaron "actos de valor, con riesgo evidente de su propia vida", y destacaron por su "honor, carácter y arrojo".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada