Aaron Ramsey anunció su retiro del fútbol a los 35 años

El mediocampista Aaron Ramsey anunció este martes su retiro del fútbol profesional a los 35 años. El histórico jugador de la selección de Gales, que se encontraba sin equipo desde su salida de Pumas el año pasado, confirmó que iniciará su carrera como entrenador.

Ramsey comenzó su trayectoria en Cardiff City antes de dar el salto a Arsenal, club donde permaneció por once años. En el equipo inglés disputó 369 partidos, marcó 64 goles, repartió 60 asistencias y ganó tres títulos de la FA Cup, en una etapa que también estuvo marcada por problemas físicos y lesiones.

Posteriormente, el galés pasó a Juventus de Turín, donde jugó dos temporadas y consiguió una Serie A y una Copa de Italia. En el tramo final de su carrera recaló como cedido en Rangers, alcanzando una final de la Europa League, para luego sumar pasos por Niza, un regreso a Cardiff City y su última experiencia en Pumas de México, donde jugó seis encuentros antes de terminar su contrato.

A nivel internacional, acumuló 86 encuentros y 21 goles con Gales. Participó en tres torneos mayores, destacando su actuación en la Eurocopa de 2016, competencia en la que su selección alcanzó las semifinales y él fue elegido dentro del equipo ideal.

"Esta no ha sido una decisión fácil. Después de mucho pensarlo, decidí retirarme del fútbol", expresó el exjugador en un comunicado oficial. "Me gustaría empezar hablando de Gales. Ha sido un privilegio vestir esta camiseta y vivir tantos buenos momentos con ella. No hubiera sido posible sin todos los entrenadores con lo que he coincidido y con todas esas personas que me han ayudado a lo largo de los años", agregó.

"La afición ha estado ahí en las buenas y en las malas. Habéis sido una parte indispensable de nuestro éxito. No os lo puedo agradecer suficiente. También quiero acordarme de todos los clubes en los que he tenido la suerte de jugar. Gracias a todos los entrenadores que me han ayudado a vivir el sueño de jugar al máximo nivel", cerró Ramsey.