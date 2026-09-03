Coyhaique: PDI logró la captura de prófugo y su madre en causa por clan narco

En el marco de un operativo encabezado por el Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía Regional de Aysén y la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Briant) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Coyhaique, se logró la detención de dos miembros clave de un clan familiar dedicado al tráfico ilícito de estupefacientes, entre ellos un sujeto que se mantenía prófugo desde hace casi cuatro meses.

Las diligencias se vinculan con una investigación iniciada en 2025 tras una denuncia anónima, la cual tuvo un hito significativo en mayo pasado, cuando se incautaron en Temuco más de 39 kilos de cannabis que eran trasladados desde Santiago con destino a Aysén, ocultos en electrodomésticos simulando una mudanza.

La abogada del sistema SAC Aysén, Francesca Ciocca, señaló que "se controló la detención y formalizó a dos imputados en el Juzgado de Garantía, una madre y su hijo, quienes forman parte de una agrupación dedicada al tráfico ilícito de drogas".

"Conforme la gravedad de los hechos y los antecedentes, el Ministerio Público solicitó que se decretara la medida de prisión preventiva respecto de ambos imputados, lo cual fue concedido por el Juzgado de Garantía de Coyhaique por considerar que su libertad es un peligro para la sociedad", explicó.

El jefe de la Briant Coyhaique, subprefecto Jorge Collao, detalló que en mayo "uno de los imputados no logró ser detenido; por lo tanto, se siguió la línea investigativa, logrando acreditar la participación de una tercera persona, que correspondía a la madre de los imputados".

Agregó que tras nuevas órdenes de detención y de entrada y registro, que se materializaron la tarde del martes, "se logró dar con el paradero del imputado que estaba prófugo, junto a su madre, en un domicilio en la comuna".

Con estas resoluciones, tanto la madre como su hijo se suman a otros cuatro integrantes del grupo delictivo que ya permanecen en prisión preventiva desde mayo.

Además, durante las entradas y registros en la capital regional se detuvo en flagrancia a otras dos personas —un hombre y una mujer— por microtráfico, incautándose cerca de 100 dosis de clorhidrato de cocaína y cannabis, junto con dinero en efectivo y especies asociadas al delito.