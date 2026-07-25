Amistoso terminó en caos: Arbitra quedó lastimada tras recibir un golpe de un jugador

Una insólita situación se produjo este sábado en el amistoso entre Metz y Fortuna Sittard, cuando la árbitra francesa Mathilde Demoncay quedó lesionada tras recibir un fuerte golpe en medio de una pelea entre jugadores.

El incidente ocurrió poco antes del descanso, luego de que Lequincio Zeefuik, delantero de Fortuna Sittard, reaccionó con furia porque un rival le tiró la camiseta. Varios futbolistas de Metz intervinieron y rápidamente se desató un enfrentamiento.

Demoncay intentó separar a los protagonistas, pero fue alcanzada durante el altercado, cayó con violencia al suelo y no pudo continuar dirigiendo. De acuerdo con reportes de la prensa francesa, la árbitra sufrió una conmoción.

Uno de sus asistentes ocupó su lugar durante el segundo tiempo, mientras que un árbitro amateur que estaba como espectador en las tribunas ingresó para completar la terna arbitral.

El partido continuó y terminó con un triunfo por 3-1 para Metz. Justin Hübner anotó el único descuento de Fortuna Sittard, que disputó su cuarto encuentro de preparación en territorio francés.