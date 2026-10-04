Andy Carroll confirmó que su abusador sexual es una exestrella de TV en la BBC

Este fin de semana el delantero inglés Andy Carroll reveló el nombre de la persona que lo atacó sexualmente en el año 2021, tratándose de una exestrella de la televisión británica.

El otrora jugador de Liverpool y la selección inglesa relató el repudiable episodio en su autobiografía Owning It, siendo víctima de abuso mientras dormía. Luego Carroll declaró ante la Justicia y recientemente se hicieron públicos los registros del caso, situación que permitió al futbolista hablar al respecto.

"Ahora que Kevin Adams ha sido identificado en los documentos judiciales como mi agresor, puedo confirmarlo", señaló al diario The Sun.

"Espero poder dejar atrás este capítulo por fin. Esto tuvo un impacto devastador en mi vida y en la de mis seres queridos", añadió el deportista de 37 años que milita en

Dagenham & Redbridge FC.

Kevin Adams saltó a la fama en las pantallas de la BBC como instructor de baile en el programa "Fame Academy" durante la década de los 2000 y recibió una pena de 20 meses de cárcel en 2023.

Además, actuó en el London City Ballet y fue coreógrafo de estrellas musicales como Mariah Carey, Victoria Beckham o el grupo Spice Girls, tal como detalla su antiguo perfil en las plataformas web del programa.