Andy Carroll relató el impacto de declarar por la agresión sexual que sufrió: "Fue humillante"

Andy Carroll, exdelantero de la selección de Inglaterra, West Ham United, Liverpool y Newcastle United, entre otros clubes, relató el impacto de la agresión sexual que sufrió en 2021 y describió como "humillante, vergonzoso y absolutamente horrible" el proceso de declarar ante la justicia. El futbolista abordó el episodio en su autobiografía, Owning It.

Carroll contó que decidió incluir el relato en el libro a último momento, después de conversarlo con su pareja, Lou Teasdale. Hasta entonces, solo unas pocas personas conocían lo ocurrido.

Según su testimonio, un hombre que se alojaba en su casa lo agredió sexualmente mientras dormía. El exseleccionado inglés denunció los hechos y declaró durante el proceso judicial. El responsable recibió una condena de tres años de cárcel.

Carroll explicó que la agresión afectó distintos aspectos de su vida y que llegó a pensar en ella todos los días, lo que le dificultaba concentrarse incluso en el fútbol. El trauma persiste, señaló.

El atacante, que actualmente juega en Dagenham & Redbridge, expresó que hizo pública su historia con la esperanza de ayudar a otras personas que hayan sufrido una agresión sexual.