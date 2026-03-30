El argentino Ariel Holan es el nuevo entrenador de Cerro Porteño, anunció este lunes Blas Reguera, presidente del club paraguayo.

Holan dirigió hasta diciembre pasado a Rosario Central y llega al cargo que ocupó hasta el 19 de marzo el uruguayo Jorge Bava.

El exentrenador de Universidad Católica comenzará su trabajo con el Ciclón del Barrio Obrero este jueves después de firmar un contrato de dieciocho meses. El equipo ocupa el segundo puesto de la clasificación del Torneo Clausura al cabo de 13 fechas con 26 puntos, 7 menos que Olimpia, el líder invicto.