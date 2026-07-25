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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Arsenal explora la opción de fichar a Vinicius Junior

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro merengue buscaría venderlo tras no lograr extender su vinculo.

Arsenal explora la opción de fichar a Vinicius Junior
 EFE (Archivo)
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El cuadro inglés Arsenal está sondeando al delantero brasileño Vinícius Júnior ante una posible no renovación con Real Madrid, club que estudia alguna opción para venderlo a mitad de temporada.

Según Sky Sport, los "gunners" están "explorando" y evaluando un acuerdo con el astro brasileño para sumarlo a sus filas durante esta temporada.

El cuadro español, al no lograr un acuerdo de renovación con el seleccionado de Brasil, puede venderlo antes de que expire su contrato para sacar un posible beneficio.

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