Assadi tras firmar en AIK: "Es el paso perfecto para mi carrera"
El formado en U. de Chile explicó las razones que lo llevaron a iniciar su primera experiencia en Europa y aseguró que nunca tuvo dudas sobre aceptar la propuesta.
El formado en U. de Chile explicó las razones que lo llevaron a iniciar su primera experiencia en Europa y aseguró que nunca tuvo dudas sobre aceptar la propuesta.
Después de desarrollar toda su carrera en U. de Chile, Lucas Assadi comenzó una nueva etapa lejos del club que lo formó y entregó sus primeras palabras como refuerzo de AIK de Suecia.
El volante de 22 años manifestó su satisfacción por dar el salto al fútbol europeo y destacó la importancia que tuvieron las conversaciones con el cuerpo técnico de su nueva institución.
"Siento un gran orgullo y alegría por venir a Suecia y firmar por AIK", señaló Assadi en declaraciones publicadas por el club.
El chileno explicó que, después de conocer el interés de AIK, conversó con el entrenador Jose Riveiro y el resto del cuerpo técnico, diálogo que terminó de convencerlo.
"Cuando escuché del interés y después de hablar con el entrenador y el cuerpo técnico, estaba completamente seguro de que este era el paso perfecto para mi carrera futbolística y nunca tuve dudas", afirmó.
Assadi también se mostró ansioso por comenzar a trabajar con sus nuevos compañeros y adaptarse rápidamente a su nueva realidad.
"Ahora espero conocer a mis compañeros, empezar a entrenar con el equipo y darlo todo por el club", agregó.
Desde AIK, el jefe de reclutamiento Miika Takkula destacó al exjugador de U. de Chile como un futbolista técnico e inteligente, capaz de actuar tanto por dentro como por las bandas.
Takkula añadió que los datos de rendimiento del chileno fueron "muy convincentes" y resaltó su capacidad para llevar los ataques hacia adelante mediante conducción, pases y movimientos.
Assadi firmó con AIK hasta el 31 de diciembre de 2030 y quedará disponible para ser convocado una vez que obtenga su permiso de trabajo.