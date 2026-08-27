Assadi tras firmar en AIK: "Es el paso perfecto para mi carrera"

Después de desarrollar toda su carrera en U. de Chile, Lucas Assadi comenzó una nueva etapa lejos del club que lo formó y entregó sus primeras palabras como refuerzo de AIK de Suecia.

El volante de 22 años manifestó su satisfacción por dar el salto al fútbol europeo y destacó la importancia que tuvieron las conversaciones con el cuerpo técnico de su nueva institución.

"Siento un gran orgullo y alegría por venir a Suecia y firmar por AIK", señaló Assadi en declaraciones publicadas por el club.

El chileno explicó que, después de conocer el interés de AIK, conversó con el entrenador Jose Riveiro y el resto del cuerpo técnico, diálogo que terminó de convencerlo.

"Cuando escuché del interés y después de hablar con el entrenador y el cuerpo técnico, estaba completamente seguro de que este era el paso perfecto para mi carrera futbolística y nunca tuve dudas", afirmó.

Assadi también se mostró ansioso por comenzar a trabajar con sus nuevos compañeros y adaptarse rápidamente a su nueva realidad.

"Ahora espero conocer a mis compañeros, empezar a entrenar con el equipo y darlo todo por el club", agregó.

Desde AIK, el jefe de reclutamiento Miika Takkula destacó al exjugador de U. de Chile como un futbolista técnico e inteligente, capaz de actuar tanto por dentro como por las bandas.

Takkula añadió que los datos de rendimiento del chileno fueron "muy convincentes" y resaltó su capacidad para llevar los ataques hacia adelante mediante conducción, pases y movimientos.

Assadi firmó con AIK hasta el 31 de diciembre de 2030 y quedará disponible para ser convocado una vez que obtenga su permiso de trabajo.