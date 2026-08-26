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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Atlético y caso Julián Alvarez: Se está victimizando al jugador, pero la víctima somos nosotros

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Esta reacción se debio a la falta del jugador a entrenar por sentirse "indispuesto".

Atlético y caso Julián Alvarez: Se está victimizando al jugador, pero la víctima somos nosotros
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Durante este miércoles, desde Atlético de Madrid se pronunciaron sobre el caso de Julián Alvarez debido a la ausencia del jugador argentino en los entrenamientos por una indisposición.

Según voces autorizadas dentro del cuadro "colchonero,se está victimizando al jugador, pero la única víctima del caso Julián somos nosotros".

También respondieron, en Diario Marca, contra la insistencia de FC Barcelona por fichar al seleccionado trasandino: "Nos han perjudicado en lo económico y en lo social. Hay 0 por ciento de posibilidades de vendérselo. Esta situación no va de dinero, va de dignidad", puntualizaron.

Por último comentaron que se encuentran indignados con todo lo que a pasado alrededor de este caso: "Se ha creado una campaña con muchas mentiras y medias verdades. El único que paga esto es el Atlético", cerraron.

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