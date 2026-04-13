Carlos Queiroz asumió nuevo desafío mundialista: Es el flamante entrenador de Ghana

A poco menos de dos meses para el inicio del Mundial 2026, la Federación Ghanesa de Fútbol remeció el mercado al anunciar la contratación del veterano entrenador portugués Carlos Queiroz, quien tomará las riendas del combinado africano para disputar el torneo de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá.

El DT de 73 años asumió este nuevo reto con gran entusiasmo de cara al certamen que arrancará el 11 de junio. "Recibo este nuevo capítulo con el equipo nacional de Ghana con un gran sentido de gratitud, responsabilidad y humildad. El fútbol me ha dado toda una vida de retos, lecciones y viajes inolvidables por todo el mundo. Hoy acepto esta misión con la misma pasión y compromiso que me han guiado toda mi carrera", declaró a los canales oficiales de la federación.

La trayectoria del técnico luso está marcada por su paso por importantes bancas a nivel de clubes, destacando sus ciclos en Sporting de Lisboa y Real Madrid. A nivel de selecciones, cuenta con un extenso currículum que incluye procesos en Portugal, Emiratos Arabes Unidos, Sudáfrica, Irán, Colombia, Egipto, Catar y Omán, dejando este último cargo en marzo pasado tras no conseguir la clasificación mundialista.

Desde el ente rector del fútbol ghanés valoraron la enorme experiencia de su nuevo adiestrador en este tipo de competiciones. "Queiroz llevó a Sudáfrica a clasificarse para el Mundial de 2002, guió a Portugal a la fase eliminatoria en 2010, y se hizo cargo de Irán tanto en el torneo de 2014 como en el de 2018", destacó el organismo en su comunicado.

En su llegada, el entrenador tuvo palabras de profundo respeto para su nuevo destino. "Es una nación de talento, orgullo y alma futbolera. Llego con respeto por su historia y con confianza en su futuro. Con unidad, disciplina y ambición, trabajaremos para honrar las expectativas de una importante nación para el fútbol", afirmó el DT.

La escuadra africana competirá en el Grupo L de la Copa del Mundo 2026. Su debut está programado para el 17 de junio frente a Panamá en la ciudad canadiense de Toronto, para luego medirse ante los combinados de Inglaterra y Croacia en busca de un boleto a la siguiente ronda.