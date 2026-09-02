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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

CF Montreal de Alexis y Gillier enfrenta a Vancouver Whitecaps en el Campeonato Canadiense

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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CF Montreal, equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Thomas Gillier, enfrenta este miércoles como visita a Vancouver Whitecaps, en la ida de semifinales del Campeonato Canadiense.

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  • Vancouver Whitecaps vs. CF Montreal. 22:00 horas. BC Place, Vancouver

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