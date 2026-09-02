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CF Montreal de Alexis y Gillier enfrenta a Vancouver Whitecaps en el Campeonato Canadiense
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Autor: Redacción Cooperativa
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CF Montreal, equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Thomas Gillier, enfrenta este miércoles como visita a Vancouver Whitecaps, en la ida de semifinales del Campeonato Canadiense.
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