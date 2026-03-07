Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago27.2°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Chelsea venció en el alargue a Wrexham y avanzó a cuartos de la FA Cup

Publicado: | Fuente: ESPN Fans
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Chelsea sufrió más de la cuenta para vencer 4-2 a Wrexham de Segunda división inglesa en el alargue del encuentro y se clasificó a los cuartos de final de la FA Cup. Los goles para los "blues" fueron obra de Okonkwo (AG), Josh- Ko Acheampong, Alejandro Garnacho y Joao Pedro a los 40', 82'. 96', y 120+5 minutos respectivamente. Los tantos para los locales los marcaron Sam Smith a los 18 minutos y Callum Doyle a los 78'.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados