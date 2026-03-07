Chelsea sufrió más de la cuenta para vencer 4-2 a Wrexham de Segunda división inglesa en el alargue del encuentro y se clasificó a los cuartos de final de la FA Cup. Los goles para los "blues" fueron obra de Okonkwo (AG), Josh- Ko Acheampong, Alejandro Garnacho y Joao Pedro a los 40', 82'. 96', y 120+5 minutos respectivamente. Los tantos para los locales los marcaron Sam Smith a los 18 minutos y Callum Doyle a los 78'.

