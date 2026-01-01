Síguenos:
Con ceviche y bebida junto al mar: El sencillo fin de año del "Mejor de los Mejores" Erick Pulgar

El futbolista de Flamengo Erick Pulbar, destacado como el "Mejor de los Mejores" del Círculo de Periodistas Deportivos por su gran 2025, despidió el año con cebiche y una bebida junto al mar, en Antofagasta.

