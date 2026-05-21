Con Sadio Mané a la cabeza: Senegal anunció su nómina para el Mundial 2026
Pape Thiaw reveló la convocatoria de cara a la cita planetaria.
Pape Thiaw reveló la convocatoria de cara a la cita planetaria.
Senegal dio a conocer este jueves la lista de 26 convocados para el Mundial 2026, con Sadio Mané como líder.
El jugador de Al-Nassr disputará su segunda Copa del Mundo, tras caer en fase de grupos en Rusia 2018, y habiéndose perdido el de Catar 2022 pese a haber sido nominado, ya que no pudo superar una lesión sufrida en los días previos al torneo.
En el listado figuran nombres como Iliman Ndiaye, Kalidou Koulibaly, sumado a novedades como Ibrahim Mbaye y Lamine Camara, jóvenes promesas de Paris Saint Germain y AS Mónaco, respectivamente.
Los "Leones de la Teranga" llegan al certamen tras la polémica resolución de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en la final de la Copa de África y la decisión de dar como ganador a Marruecos, pese a la victoria en cancha del combinado senegalés.
En el Mundial, Senegal formará parte del Grupo I, en el que debutará contra Francia el 16 de junio en Nueva Jersey, posteriormente y sin trasladarse, se medirá ante Noruega el 22, para finalizar su participación en el grupo el 26 enfrentándose a Irak en Toronto.
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