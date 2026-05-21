Con Sadio Mané a la cabeza: Senegal anunció su nómina para el Mundial 2026

Senegal dio a conocer este jueves la lista de 26 convocados para el Mundial 2026, con Sadio Mané como líder.

El jugador de Al-Nassr disputará su segunda Copa del Mundo, tras caer en fase de grupos en Rusia 2018, y habiéndose perdido el de Catar 2022 pese a haber sido nominado, ya que no pudo superar una lesión sufrida en los días previos al torneo.

En el listado figuran nombres como Iliman Ndiaye, Kalidou Koulibaly, sumado a novedades como Ibrahim Mbaye y Lamine Camara, jóvenes promesas de Paris Saint Germain y AS Mónaco, respectivamente.

Los "Leones de la Teranga" llegan al certamen tras la polémica resolución de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en la final de la Copa de África y la decisión de dar como ganador a Marruecos, pese a la victoria en cancha del combinado senegalés.

En el Mundial, Senegal formará parte del Grupo I, en el que debutará contra Francia el 16 de junio en Nueva Jersey, posteriormente y sin trasladarse, se medirá ante Noruega el 22, para finalizar su participación en el grupo el 26 enfrentándose a Irak en Toronto.

Revisa la nómina de Senegal

Arqueros

Édouard Mendy (Al-Ahli-KSA)

Mory Diaw (Le Havre-FRA)

Yehvann Diouf (Niza-FRA)

Defensas

Krépin Diatta (AS Mónaco-FRA)

Antoine Mendy (Niza-FRA)

Kalidou Koulibaly (Al-Hilal-KSA)

El Hadji Malick Diouf (West Ham-ING)

Mamadou Sarr (Chelsea-ING)

Moussa Niakhaté (Olympique Lyon-FRA)

Moustapha Mbow (Paris FC-FRA)

Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa-ISR)

Ismaïl Jakobs (Galatasaray-TUR)

Mediocampistas

Ilay Camara (Anderlecht-BEL)

Idrissa Gana Gueye (Everton-ING)

Pape Gueye (Villarreal-ESP)

Lamine Camara (AS Mónaco-FRA)

Habib Diarra (Sunderland-ING)

Pathé Ciss (Rayo Vallecano-ESP)

Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur-ING)

Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Múnich-ALE)

Delanteros