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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Con Sadio Mané a la cabeza: Senegal anunció su nómina para el Mundial 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Pape Thiaw reveló la convocatoria de cara a la cita planetaria.

Con Sadio Mané a la cabeza: Senegal anunció su nómina para el Mundial 2026
 EFE
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Senegal dio a conocer este jueves la lista de 26 convocados para el Mundial 2026, con Sadio Mané como líder.

El jugador de Al-Nassr disputará su segunda Copa del Mundo, tras caer en fase de grupos en Rusia 2018, y habiéndose perdido el de Catar 2022 pese a haber sido nominado, ya que no pudo superar una lesión sufrida en los días previos al torneo.

En el listado figuran nombres como Iliman Ndiaye, Kalidou Koulibaly, sumado a novedades como Ibrahim Mbaye y Lamine Camara, jóvenes promesas de Paris Saint Germain y AS Mónaco, respectivamente.

Los "Leones de la Teranga" llegan al certamen tras la polémica resolución de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en la final de la Copa de África y la decisión de dar como ganador a Marruecos, pese a la victoria en cancha del combinado senegalés.

En el Mundial, Senegal formará parte del Grupo I, en el que debutará contra Francia el 16 de junio en Nueva Jersey, posteriormente y sin trasladarse, se medirá ante Noruega el 22, para finalizar su participación en el grupo el 26 enfrentándose a Irak en Toronto.

Revisa la nómina de Senegal

Arqueros

  • Édouard Mendy (Al-Ahli-KSA)
  • Mory Diaw (Le Havre-FRA) 
  • Yehvann Diouf (Niza-FRA)

Defensas

  • Krépin Diatta (AS Mónaco-FRA)
  • Antoine Mendy (Niza-FRA)
  • Kalidou Koulibaly (Al-Hilal-KSA)
  • El Hadji Malick Diouf (West Ham-ING)
  • Mamadou Sarr (Chelsea-ING)
  • Moussa Niakhaté (Olympique Lyon-FRA)
  • Moustapha Mbow (Paris FC-FRA)
  • Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa-ISR) 
  • Ismaïl Jakobs (Galatasaray-TUR)

Mediocampistas

  • Ilay Camara (Anderlecht-BEL)
  • Idrissa Gana Gueye (Everton-ING)
  • Pape Gueye (Villarreal-ESP)
  • Lamine Camara (AS Mónaco-FRA)
  • Habib Diarra (Sunderland-ING)
  • Pathé Ciss (Rayo Vallecano-ESP)
  • Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur-ING) 
  • Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Múnich-ALE)

Delanteros

  • Sadio Mané (Al-Nassr-ALE)
  • Ismaïla Sarr (Crystal Palace-ING)
  • Iliman Ndiaye (Everton-ING)
  • Assane Diao (Como 1907-ITA)
  • Ibrahim Mbaye (Paris Saint Germain-FRA)
  • Nicolas Jackson (Bayern Múnich-ALE)
  • Bamba Dieng (FC Lorient-FRA) 
  • Chérif Ndiaye (Samsunspor-TUR)

 

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