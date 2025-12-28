Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago32.1°
Humedad22%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Cristiano al Inter Miami de Messi: Las bromas futboleras por el día de los inocentes

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Como cada 28 de diciembre, en los países de habla hispana se conmemora el “Día de los Santos Inocentes” con varias bromas, incluyendo informativos deportivos y clubes que se sumaron a las humoradas con sus “baits” futboleros.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados