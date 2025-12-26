El sistema Estero Pintué-Estero Santa Marta-Laguna de Aculeo se convirtió en el humedal urbano número 16 de la Región Metropolitana y el primero de la comuna de Paine, de acuerdo a la resolución del Ministerio de Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial.

"Tras un exhaustivo análisis técnico y un trabajo que integró visiones de la comunidad, el municipio y la sociedad civil, se oficializó la protección del Humedal Urbano Estero Pintué-Estero Santa Marta-Laguna de Aculeo, ecosistema de 1.107,5 hectáreas. Este hito protege la biodiversidad y será una herramienta para mejorar la seguridad hídrica y la calidad de vida de las y los vecinos de Paine", explicó la secretaría de Estado.

La Laguna de Aculeo llegó a secarse completamente en 2018, convirtiéndose en un ícono de la escasez hídrica, pero "hoy muestra signos de recuperación" y "la declaratoria llega en un momento clave, pues permite gestionar el territorio para que el agua que ha vuelto se mantenga en el tiempo, abasteciendo tanto al ecosistema como al consumo humano y las actividades productivas locales", agregó el ministerio.

La protección abarca el espejo de agua, esteros y planicies de inundación, zonas que "funcionan como esponjas naturales que absorben agua durante lluvias intensas, evitando inundaciones y sosteniendo el funcionamiento de la laguna", donde además se encuentran especies emblemáticas como el cisne de cuello negro (Cygnus melanocoryphus), la garza cuca (Ardea cocoi) y el coipo (Myocastor coypus).

