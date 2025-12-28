Con presencia de Ronaldo: La "Batalla de los sexos" entre Kyrgios y Sabalenka
El Coca Cola Arena de Dubai albergó la “Batalla de los sexos” entre los tenistas Nick Kyrgios y Aryna Sabalenka en un partido de exhibición que acabó en doble 6-3 para el oceánico.
Las acciones no tuvieron mayor intensidad, siendo un mero partido para decir adiós al 2025. En las tribunas, destacó la presencia del histórico exfutbolista brasileño Ronaldo.
