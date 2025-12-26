Síguenos:
Teleférico Bicentenario de Santiago apunta a operar en 2027

Publicado:
El Teleférico Bicentenario de Santiago registra un avance significativo en sus obras, con un progreso estimado entre el 40% y el 50% hacia fines de 2025.

El proyecto, que busca mejorar la conectividad y el transporte urbano en la capital, tiene como fecha proyectada de entrada en operación el año 2027, de acuerdo a los plazos informados por las autoridades.

