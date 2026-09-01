Egipto renovó a Hossam Hassan como seleccionador hasta 2030

El entrenador Hossam Hassan renovó su contrato como seleccionador de Egipto hasta 2030, según anunció este martes la Asociación de Fútbol de Egipto.

El organismo confirmó que el técnico de 60 años y su cuerpo de trabajo continuarán al frente del combinado nacional durante los próximos cuatro años.

"Tras la decisión de la EFA de renovar los contratos del cuerpo técnico de la selección nacional, hoy se celebró una reunión para extender formalmente el contrato del seleccionador Hossam Hassan hasta 2030", informó la federación.

El acuerdo fue formalizado por el presidente de la EFA, Hani Abu Reda, quien destacó que la medida busca garantizar la estabilidad del cuerpo técnico y permitir la continuidad del proyecto deportivo.

El respaldo tras histórica campaña mundialista

Hassan dirige a Egipto desde febrero de 2024, cuando reemplazó al portugués Rui Vitoria, y recibió un fuerte respaldo después de conducir al seleccionado a los octavos de final del Mundial por primera vez en su historia.

La campaña del conjunto africano terminó en aquella instancia ante Argentina, que se impuso por 3-2 luego de remontar el encuentro.

Tras esa eliminación, Hassan cuestionó el arbitraje y acusó a FIFA de favorecer al seleccionado argentino.

El entrenador también protagonizó un registro histórico, pues se convirtió en el primer egipcio en participar en una Copa del Mundo tanto como futbolista como técnico: Disputó el Mundial de 1990 como jugador y dirigió en la edición de 2026.

Antes de comenzar su carrera como entrenador, Hassan fue una de las grandes figuras del fútbol egipcio y defendió, entre otros equipos, a Al Ahly y Zamalek, los dos clubes más importantes del país.