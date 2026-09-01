"Indio Juan" planeaba atentar contra alcalde de San Bernardo: Redoblaron su seguirdad

En medio de la detención de Juan Flores Valenzuela, alias "Indio Juan", que estuvo prófugo por más de seis meses hasta su recaptura en la víspera, la Fiscalía detectó que el condenado planeaba atentar contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS).

Según los primeros antecedentes, el Ministerio Público dio cuenta de coordinaciones entre Valenzuela y una organización criminal -liderada por el mismo- sobre un plan para atentar contra la vida del jefe comunal.

Una interceptación telefónica realizada por la Fiscalía mientras el sujeto seguía prófugo reveló su intención de dar muerte a White el próximo 17 de septiembre.

Por ende, "el Ministerio Público comunicó al señor alcalde la decisión de reforzar el cuidado personal a través de los efectivos de Carabineros asignados a esta tarea" por amenazas que lo han afectado previamente, confirmó el administrador municipal, Cristián Troncoso.

"En horas de la noche, nos enteramos a través de los medios de comunicación de la detención de una persona que, aparentemente, estaba vinculada con las amenazas de muerte que ha sufrido el alcalde", precisó el funcionario.

Historial de amenazas

En agosto de 2025, una persona fue detenida como sospechosa de amedrentar por carta a White y su familia, lo que en ese entonces, la autoridad atribuyó a su gestión contra el comercio ambulante.

Además, después de que la alcaldía borrara una serie de murales ligados a barristas en el Estadio Municipal de San Bernardo, aparecieron escritos en las calles mensajes explícitos como: "Se te viene el invierno".

Por otro lado, el administrador municipal descartó que White se hubiese descompensado producto de la denuncia, como había trascendido: "Esta mañana, mientras se encontraba cumpliendo sus funciones, el alcalde tuvo algunos problemas de carácter físico, y se decidió que concurriera a un centro asistencial", señaló Troncoso.

No obstante, el jefe comunal permanece internado, y ha sido visitado por las autoridades metropolitanas, el gobernador Claudio Orrego y el delegado Germán Codina, quienes han señalado que se encuentra estable.

Ministro Arrau se comunicó con el alcalde

Desde La Moneda, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, sostuvo: "Todos estamos enterados de que había sufrido amenazas y ya contaba con protección policial. Eso ya se incrementó a raíz de esta nueva amenaza".

Además, dijo haber dialogado con White en la última jornada, oportunidad en que le indicó que "las personas que tenemos algún grado de exposición tenemos que tomar resguardos cuando suceden estas cosas".

"Entendemos que está siendo atendido; esperamos que se encuentre bien. Es una situación complicada cuando el Estado, funcionarios públicos y autoridades son amenazados, pero no podemos retroceder, y por eso, incrementamos los niveles de seguridad hacia su persona", remató el ministro.

AChM: "Ninguna autoridad local puede quedar expuesta"

En tanto, mediante un comunicado, la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) expresó su "condena enérgica" contra estas amenazas, así como "su total respaldo al jefe comunal, su familia, funcionarios municipales y comunidad", garantizando que lo acompañarán en este proceso.

"Los antecedentes conocidos sobre un presunto plan para atentar contra su vida representan un hecho de extrema gravedad que exige una respuesta rápida y contundente del Estado. Ninguna autoridad local puede quedar expuesta por cumplir con su deber y enfrentar al crimen organizado en sus territorios", subrayó el gremio.

En ese sentido, hizo un "llamado al Gobierno, las policías, el Ministerio Público y las instituciones competentes a reforzar todas las medidas necesarias para proteger al alcalde White, y garantizar que ningún jefe comunal de Chile deba ejercer sus funciones bajo amenazas contra su vida o la de su familia".

La primera vicepresidenta de la AChM y alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), complementó que "esto no puede ocurrir en Chile. Hay que ponerle atajo al crimen organizado, y las autoridades no pueden ser amenazadas".

Desde el PS, tienda en la cual milita el afectado, la senadora y timonel, Paulina Vodanovic, remarcó que esta denuncia "es de extrema gravedad para la democracia y para la labor que realiza un representante ciudadano como es un alcalde".

"Que las policías y la Fiscalía constataran que se planificaba un atentado en contra de la vida de una autoridad es algo dramático y terrible de imaginarse", enfatizó el jefe comunal de Cerro Navia, Mauro Tamayo.