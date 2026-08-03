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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

El blooper del fin de semana: Arquero erró exageradamente y tomó la pelota muy lejos del área

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sipho Gift Maseti protagonizó una insólita acción durante el empate entre TS Galaxy y Siwelele FC por la Premiership de Sudáfrica.

El blooper del fin de semana: Arquero erró exageradamente y tomó la pelota muy lejos del área
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El arquero sudafricano Sipho Gift Maseti protagonizó uno de los grandes bloopers del fin de semana al salir varios metros de su área y tomar la pelota con las manos como si todavía se encontrara dentro de ella.

La acción ocurrió durante el tiempo agregado del encuentro entre TS Galaxy y Siwelele FC, cuando el guardameta atrapó el balón a una enorme distancia de su arco. Las tenues líneas de rugby que permanecían marcadas en el campo pudieron contribuir a su confusión y el árbitro Xola Sitela le mostró la tarjeta roja directa.

El partido terminó igualado 2-2 por la primera fecha de la Premiership sudafricana. TS Galaxy todavía disponía de un cambio y permitió el ingreso del arquero suplente Ira Tape, quien atajó el tiro libre posterior y aseguró un punto para su equipo.

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