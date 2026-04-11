Endrick anunció que se convertirá en padre junto a la modelo Gabriely Miranda

En medio de las críticas que el entrenador Paulo Fonseca tuvo para su persona, el delantero brasileño Endrick anunció que se convertirá en padre a sus 19 años junto a su esposa Gabriely Miranda.

Todo esto se hizo mediante una publicación en redes sociales, donde el jugador de Olympique de Lyon y su pareja escribieron el mensaje "ahora somos cinco", considerando también a sus dos perros como parte de la familia.

Curiosamente, esto coincidió con unas duras palabras del técnico del conjunto francés: "Endrick estaba cansado después del viaje a Brasil, pero tiene la responsabilidad de hacer más. Necesita dar más de sí y estar más disponible".

El exjugador de Real Madrid apenas suma diez partidos jugados en el elenco francés desde que fue cedido en enero, ausentándose en ocho de los compromisos disputados por Lyon en la temporada.