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Tópicos: País | Educación | Universidades

Frente Amplio ofició a Tesorería por retención completa de fondos a deudores del CAE

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Redacción Cooperativa

La bancada de diputados pidió transparentar los criterios aplicados en los embargos bancarios durante procesos de cobranza.

"Dejar a una persona sin su sueldo, sin un peso, es una inmoralidad tremenda", afirmó la diputada Emilia Schneider.

Frente Amplio ofició a Tesorería por retención completa de fondos a deudores del CAE
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Desde el bloque político recalcaron que más del 50% de quienes mantienen este compromiso estudiantil perciben ingresos mensuales inferiores a 750.000 pesos.

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La bancada de diputados del Frente Amplio solicitó explicaciones a la Tesorería General de la República, luego de conocer denuncias de personas con deudas CAE que acusaron sufrir la retención total de los fondos disponibles en sus cuentas bancarias durante procesos de cobranza.

A través de un oficio presentado este sábado, los parlamentarios pidieron conocer los criterios utilizados para determinar qué deudores fueron objeto de embargos o retenciones, así como los mecanismos destinados a proteger a quienes cuentan con menores ingresos.

La jefa de bancada del FA, la diputada Emilia Schneider, cuestionó el procedimiento y afirmó que "dejar a una persona sin su sueldo, sin un peso en su cuenta, es una inmoralidad tremenda. Y eso es lo que están denunciando las y los deudores del CAE en los últimos días".

La parlamentaria sostuvo además que "más de la mitad de las y los deudores del CAE gana menos de 750 mil pesos", agregando que "no vamos a permitir ni abusos ni arbitrariedades".

Timonel FA: El clasismo del Gobierno no solo es evidente, sino también inmoral

A las críticas también se sumó la presidenta del FA, Constanza Martínez, quien cuestionó la actuación del Ejecutivo y señaló, al diario La Tercera, que "las denuncias de que la Tesorería está sacando todo el dinero de las cuentas de personas con deuda del CAE son gravísimas".

"La misma semana en que (desde el Ejecutivo) rechazan levantar el secreto bancario para perseguir la plata del crimen organizado, dejan sin un peso a quienes menos tienen. El clasismo de este Gobierno no solo es evidente: es inmoral", reprochó.

La dirigenta agregó que "estamos siguiendo muy de cerca el tema. Nuestras diputadas han fiscalizado y presentado proyectos. Y estamos evaluando nuevas acciones de protección a los deudores".

Desde el Frente Amplio recordaron además que en abril presentaron un proyecto de ley destinado a modificar los mecanismos de cobranza del CAE, incorporando criterios asociados a la capacidad de pago de los deudores y estableciendo un umbral de protección para quienes perciban ingresos inferiores a 1,5 millones de pesos mensuales.

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