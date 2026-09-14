Equipo boliviano denunció amenazas de muerte para perder por goleada

El club boliviano Guabirá de Montero, a través de sus jugadores y su entrenador, Bernardo Egüez, denunció que integrantes del plantel recibieron amenazas de muerte para perder por un marcador determinado ante Always Ready, duelo que terminó 6-0 a favor del cuadro de El Alto.

"Mi arquero fue amenazado de muerte, su mujer, su mamá. Que si no paga cierta cantidad de dinero y no le hacían tres goles la iban a matar", denunció Egüez, quien explicó que el futbolista contó lo sucedido antes de ingresar a la cancha.

El técnico pidió investigar la existencia de una posible "mafia" dentro del fútbol boliviano y aclaró que su denuncia no apunta directamente contra Always Ready. Además, solicitó la intervención de la Federación Boliviana de Fútbol, la Fiscalía y las autoridades del país.

El delantero Víctor Abrego relató que pidió ser sustituido porque estaba "muy asustado" por lo ocurrido, mientras el dirigente de Always Ready Marcelo Ortiz manifestó su solidaridad con Guabirá y aseguró que apoyará una investigación para esclarecer los hechos.