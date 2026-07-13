Falleció Rob Dieperink, árbitro apartado del Mundial por sospecha de agresión sexual a adolescente

El árbitro neerlandés Rob Dieperink murió a los 38 años, según confirmó la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB). El juez dirigía encuentros de la Eredivisie y también contaba con experiencia internacional como árbitro asistente de video.

Según la información que fue publicada en Daily Mail, la causa de su muerte no fue informada y la Policía inició una investigación tras el hallazgo de una persona fallecida en la calle de Borculo donde residía Dieperink.

El árbitro había sido seleccionado para desempeñarse como VAR en el Mundial 2026, pero FIFA lo retiró de la nómina después de que fuera detenido en Londres bajo sospecha de una agresión sexual contra un adolescente.

La Policía Metropolitana británica revisó imágenes de cámaras de seguridad y dispositivos digitales durante la investigación. El organismo determinó que las pruebas no alcanzaban el estándar necesario para continuar el proceso, por lo que el caso fue cerrado sin presentar cargos contra Dieperink.

La KNVB señaló que la comunidad arbitral perdió a un juez valorado y con experiencia internacional, y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y cercanos del árbitro neerlandés.