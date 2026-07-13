Incendio en Colina: Niño de 11 años falleció y su hermana de tres años está desaparecida

Un niño de 11 años falleció y su hermana de tres años está desaparecida tras un incendio que se desató en su casa y arrasó con otras 11 viviendas en Colina.

La magnitud del fuego, registrado en calle Rodrigo de Triana con Puerto de Palos, obligó al despliegue de 13 unidades de Bomberos de la Región Metropolitana.

El siniestro inició en una vivienda, donde se especula su origen se vincula a problemas con un calefactor que habría fallado producto de conexiones irregulares en la misma, y se propagó rápidamente, consumiendo un total de 12 casas.

"La institución fue solicitada a eso de las 04:07 de la mañana para hacer trabajos en un incendio estructural. De momento, se encuentran trabajando 13 unidades en conjunto de la Región Metropolitana", informó temprano el comandante del Cuerpo de Bomberos Colina-Lampa, Alejandro Parada Céspedes.

El comandante Parada informó además que un adulto fue trasladado al Hospital San José, mientras otro grupo de personas se trasladó de forma particular a otros centros de salud.

Vecinos y testigos denunciaron que problemas de abastecimiento de agua para apagar el incendio, cuando los grifos habilitados no tenían agua, lo que dificultó el trabajo de Bomberos.