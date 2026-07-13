Megarreforma: Gobierno ratifica indicación de invariabilidad tributaria en el Senado

La Comisión de Hacienda del Senado inició este lunes una sesión crucial, convocada hasta total despacho, para destrabar la tramitación de la megarreforma del Gobierno.

El foco de la jornada está puesto en la invariabilidad tributaria, un punto que ha generado intensas negociaciones entre el Ejecutivo y las distintas fuerzas políticas de la Cámara Alta durante los últimos días.

Previo al inicio de la sesión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ratificó que el Gobierno sostendrá la indicación presentada originalmente, buscando honrar los compromisos adquiridos con los sectores de oposición que han mostrado disposición al diálogo.

"La indicación que presenta el Ejecutivo hoy es ese acuerdo. Y el Ejecutivo no va a retirar esa indicación. Estimamos que, al recoger iniciativas de esos senadores, se está recogiendo también una cierta sensibilidad", comentó el secretario de Estado.

Senadores del PPD advierten un quiebre en las confianzas tras las últimas propuestas del Gobierno. (FOTO: ATON)

Esta declaración responde a la necesidad de mantener el apoyo de senadores del Partido por la Democracia (PPD), quienes habían acordado una fórmula escalonada para la invariabilidad.

No obstante, el escenario parece frágil, dado que dicho acuerdo se vio amenazado por una propuesta paralela del Gobierno que buscaba reducir el impuesto corporativo del 23% al 22%, medida que finalmente fue retirada para intentar recomponer la relación con el bloque parlamentario.

Pese al retiro de dicha propuesta de reducción tributaria, el clima político sigue siendo tenso. Parlamentarios de la oposición han manifestado que el diálogo sufrió un "quiebre", lo que mantiene en incertidumbre el resultado de la votación que se desarrolla durante esta tarde en el Congreso.