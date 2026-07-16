Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y lluvia
Santiago10.1°
Humedad84%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Federación de Marruecos ratificó continuidad de Mohamed Ouahbi y defendió su actuación en el Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los Leones del Atlas fueron eliminados por Francia en cuartos de final.

Federación de Marruecos ratificó continuidad de Mohamed Ouahbi y defendió su actuación en el Mundial
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Federación Real Marroquí del Fútbol (FRMF) ratificó este jueves a Mohamed Ouahbi como entrenador, y además defendió la actuación de la selección en el Mundial de 2026 ante las críticas surgidas tras la derrota de los 'Leones del Atlas' por 2-0 ante Francia en los cuartos de final.

"El Comité Directivo (de la FRMF) ratificó su confianza en el seleccionador de la selección nacional, Mohamed Ouahbi, para que siga al frente de su misión", informó el organismo futbolístico en un comunicado.

Los miembros del comité calificaron de "positiva y honorable" la participación del equipo marroquí en el Mundial, y condenaron "las informaciones falsas difundidas por algunas personas" sobre lel desempeño de los jugadores, en referencia a las críticas que pusieron en duda su compromiso durante el partido frente a Francia.

"El presidente de la FRMF, Fouzi Lekjaa, señaló que todos los jugadores de la selección nacional defendieron con brillantez los colores nacionales, demostrando entrega y compromiso", se lee en el comunicado.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada