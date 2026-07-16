Sujeto que baleó a carabinero "tuvo apoyos para ser encubierto", afirma Arrau

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y el general director de Carabineros, Marcelo Araya, informaron este jueves que el cabo Marco Cosme se mantiene en riesgo vital en el Hospital Base de Valdivia, tras ser baleado en el rostro en medio de la captura de un presunto homicida de Eugenio Nain, cometido en 2020.

"Estuvimos conversando en primer lugar con la familia del cabo, con su señora, su madre, su padrastro, acompañándolos y dándoles todo el apoyo de los chilenos; no solo del Gobierno, que respalda a sus Carabineros, sobre todo cuando están en un estado tan crítico, tan grave", expresó Arrau al concluir su visita al recinto hospitalario.

Con respecto a la situación del detenido Carlos Cancino, alias "El Rana", internado en el mismo hospital por heridas de bala en el cuello y rodilla, dijo que "según vaya evolucionando y lo instruya el Ministerio Público y los jueces, podrá ser formalizado por este nuevo delito y también puesto a disposición del Tribunal de Temuco, por la causa por la cual era requerido".

A su vez, observó que "una persona que elude la justicia por tanto tiempo, claramente tuvo redes de apoyo de encubrimiento, y no puede haber impunidad en ellos tampoco. Un asesino de carabineros, no puede andar libre en el país y menos pueden haber personas u orgánicas que lo apoyan".

Carabinero baleado "mantiene estado de extrema gravedad"

Por su parte, el general Araya confirmó que el cabo Cosme "mantiene ese estado de extrema gravedad", antes de expresar su gratitud por "el trabajo que han desarrollado todos los equipos médicos y el apoyo del personal del hospital".

En el operativo de captura, realizado ayer en el sector costero de Las Minas en Valdivia, también resultó herido el suboficial Roberto Canío, producto de un impacto recibido en el costado de su abdomen.

Apenas se recupere, Cancino Tapia enfrentará una formalización de cargos en Valdivia por el ataque a los dos carabineros; y en Temuco por el homicidio del cabo Nain, en el cual se le considera autor material.