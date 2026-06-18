Federación Palestina negó invitación de FIFA para jugar ante Israel

La Federación Palestina de Fútbol negó este jueves haber recibido una invitación de FIFA para disputar un partido simbólico sub 15 ante la selección de Israel y rechazó de forma categórica la posibilidad de jugar ese encuentro en el escenario actual.

"La PFA rechaza categóricamente cualquier intento de promover o imponer partidos con una potencia ocupante que ataca sistemáticamente a los atletas y la infraestructura deportiva palestina", señaló el organismo en sus redes sociales, donde además acusó que "más de 1.000 atletas" fueron asesinados por Israel en los últimos tres años.

La declaración llegó luego de versiones de prensa internacional sobre una supuesta intención de FIFA de organizar el compromiso en el marco de una nueva competición masculina sub 15, que se disputará en Estados Unidos en septiembre y a la que serían invitadas las 211 federaciones nacionales.

"Declaramos de forma clara e inequívoca que la PFA no ha recibido ninguna comunicación ni propuesta oficial de la FIFA respecto a dicho partido. La FIFA también nos ha confirmado que no se ha anunciado ni organizado ningún partido de este tipo, y que dichas informaciones son inexactas", agregó la federación palestina.

La Federación Israelí de Fútbol, en tanto, había expresado su disposición a jugar ante Palestina y sostuvo que está "más dispuesta que nunca a utilizar el fútbol como instrumento para promover la normalización y la paz". La PFA respondió que sus prioridades son "justicia, rendición de cuentas y protección de los atletas palestinos", y cerró: "El fútbol no puede existir al margen de la realidad sobre el terreno".