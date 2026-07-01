Futbolista Lucas Trejo está sedado tras perder a su familia en el terremoto de Venezuela

Karen Trejo, hermana del futbolista argentino Lucas Trejo, reveló la compleja situación que atraviesa el deportista luego de perder a su familia a causa del doble terremoto registrado en Venezuela la semana pasada.

En conversación con el canal de televisión trasandino El Doce, Trejo relató las dificultades que han tenido para comunicarse con el jugador y el desgastante esfuerzo físico y emocional que ha realizado en el lugar de la tragedia.

"Hablamos una sola vez con Lucas en estos días. Lucas nunca pudo tener su teléfono porque estuvo sacando escombro por escombro y no pudimos hablar con él", explicó.

Asimismo, manifestó la urgencia de que el círculo cercano del defensor pueda trasladarse a territorio venezolano para brindarle contención médica y afectiva.

"Lo están sedando porque está muy mal y no tiene ningún familiar (allá). Necesitamos que viajen lo más pronto posible porque mañana sería la cremación de los cuerpos y necesitamos que estén con él", complementó la familiar del deportista.