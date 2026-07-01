Ossandón acusa "soberbia brutal" en Republicanos y pide terminar con la política de la cancelación

La diputada Ximena Ossandón (RN) realizó una dura reflexión sobre el clima de convivencia interna en el oficialismo tras las tensiones provocadas por la fallida acusación contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

En El Primer Café de Cooperativa, la parlamentaria apuntó a un sector del Partido Republicano por mantener una "lógica de campaña" que impide el diálogo político y la búsqueda de acuerdos nacionales.

"Hay un grupo lamentablemente que son muy jóvenes, siguen todavía en una lógica de campaña y yo creo que no han leído la historia de Chile donde efectivamente cuando Chile mejor estuvo fue la época de los consensos, donde se llegaba a acuerdos y Chile creció", recordó.

A ese grupo, añadió, "yo les diría, primero que todo, hoy día ya son gobierno, son gobierno de todo Chile. Tenemos que llegar a acuerdos. (...) No es 'derechita cobarde' la persona que es capaz de llegar a consenso. Yo lo viví en primera persona en la reforma de pensiones. Me parece que hay una soberbia brutal, que es muy propia de una falta de crecimiento y de conocimiento de la política que los años te da".

Ossandón comentó que "de repente siento que estamos cometiendo el mismo error. Estamos haciendo una política al mismo estilo que criticamos tanto al gobierno anterior. Yo creo que ese es el llamado, cambiemos la forma de hacer política porque esta política de la cancelación del que está al frente sirve de muy poco".

La senadora Paulina Vodanovic (PS) valoró la postura de los parlamentarios de Chile Vamos que rechazaron la acusación. "Felicito a la diputada Ossandón y a Manuel José Ossandón, que fueron valientes porque al final se les dice la 'derechita cobarde' en circunstancias que son los que tienen que aguantar este chaparrón".

"Espero que termine esa cultura donde el que no está de acuerdo es funado e insultado por sus propios compañeros", enfatizó.