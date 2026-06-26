Futbolistas en Venezuela se sumaron a la búsqueda de la familia de Lucas Trejo

Este viernes, algunos futbolistas de la liga venezolana se plegaron al levantamiento de escombros y la búsqueda de la familia del zaguero Lucas Trejo tras los terremotos que azotaron al país caribeño el pasado miércoles 24 de junio.

Robert Garcés (Metropolitanos FC) lideró el llamado a cooperar, junto a José Correa (Deportivo La Guaira) y Edson Tortolero (Carabobo FC).

"Estamos aquí para salvar vidas, y para acompañar a Lucas Trejo que es nuestro amigo, nuestro hermano del fútbol. La intención es que nos puedan dar su mano, ayudarnos en este duro momento", señaló Garcés desde La Guaira.

"Solo contamos con una máquina, pero no es suficiente. Necesitamos una grúa telescópica, un esmeril inalámbrico, un pulpo y mucha ayuda humana. Espero que con este video nos ayuden", agregó.

Lucas Trejo, por su parte, agradeció las oraciones y mensajes de apoyo, señalando que aún no se ha dado con el paradero de su esposa Yanina Maranella y sus dos hijos Aarón y Ainhoa, luego del colapso del edificio en que se encontraban.

"Por favor, necesitamos perros rescatistas. Edificio Cunamagoto, Playa Grande. Seguimos buscando", expresó el argentino en su Instagram, donde además reafirmó la cooperación con maquinaria pesada para la remoción de escombros en la zona.