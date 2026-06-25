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Tópicos: Deportes | Fútbol

Futbolista argentino busca a su familia tras colapso de edificio por terremoto en Venezuela

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Lucas Trejo hizo un desesperado llamada en redes sociales luego del sismo que asoló Venezuela.

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Los sismos registrados este miércoles en Venezuela han dejado, según los últimos balances oficiales, un saldo de al menos 164 personas fallecidas y más de mil heridos.

En medio de la emergencia que afecta al país caribeño, se conoció el caso del futbolista argentino Lucas Trejo, quien inició una desesperada búsqueda para ubicar a su esposa y a sus hijos, quienes residían en uno de los edificios que colapsaron tras el movimiento telúrico.

Trejo, defensor trasandino que milita en el Club Sport Marítimo de La Guaira, de la segunda división venezolana, recurrió a las redes sociales ante la imposibilidad de comunicarse por vías tradicionales.

A través de las plataformas digitales, el deportista solicitó la colaboración de la comunidad para obtener cualquier información que permita dar con el paradero de sus seres queridos en la zona afectada.

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