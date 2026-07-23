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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Gustavo Alvarez está a detalles de ser DT en Liga de Quito

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El último club del técnico argentino fue San Lorenzo.

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El argentino Gustavo Alvarez está a detalles de ser el nuevo técnico de Liga de Quito, tras la salida de otro entrenador que tuvo pasado en el torneo chileno, el brasileño Thiago Nunes.

Así lo dio a conocer el medio Area Deportiva FM, que comunicó que solo lo separan pequeños ajustes logísticos para que tome el mando del conjunto ecuatoriano.

El último club del exentrenador de Universidad de Chile fue San Lorenzo de Almagro, donde dirigió 13 partidos, obteniendo tres victorias, ocho empates y dos derrotas.

En nuestro país, Alvarez tuvo paso por Huachipato en 2023, donde se alzó como campeón del torneo nacional, y por Universidad de Chile en 2024 y 2025, consagrándose campeón de la Copa Chile y de la Supercopa.

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