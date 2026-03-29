Hincha murió tras saltar entre pisos del Estadio Azteca en el amistoso de México y Portugal

En el marco del amistoso internacional entre México y Portugal el sábado recién pasado, un hombre falleció luego de caer en la sección de palcos del Estadio Azteca, que vivía su reinauguración tras las reformas en miras al Mundial 2026.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detalló: "En la zona de palcos, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja".

Las autoridades señalaron que el sujeto de 26 años recibió atención médica tras la caída desde aproximadamente 14 metros, pero terminó muriendo en el lugar.

El accidente ocurrió previo al inicio del juego amistoso en el reducto, que durante la Copa del Mundo será llamado Estadio Ciudad de México. En lo deportivo, el encuentro acabó con un empate sin goles.

Complejo acceso en la reinauguración del Azteca

La reapertura del mítico estadio requirió numerosos cuerpos de seguridad que cerraron un perímetro de un kilómetro a la redonda del recinto, al que sólo pudieron acceder aficionados con boleto y personal acreditado.

Ante las estrictas medidas, las calles cercanas al estadio quedaron sin las tradicionales canciones de los hinchas, caras pintadas y efervescencia para un día tan esperado.

Las barreras metálicas colocadas desde metros antes de los torniquetes apagaron a los seguidores, más ocupados en no tropezar que pensar en entonar algún cántico para encender el ambiente. La situación fue similar ya dentro, con largas filas entre los que se dirigían a las gradas y quienes esperaban en los escasos camiones de comida rápida.

Por otro lado, Emilio Azcárraga, directivo del fútbol mexicano y expresidente de Televisa, dio la bienvenida a Gianni Infantino, presidente de FIFA, ante tímidos aplausos en la tribuna.