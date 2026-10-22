Lucas Assadi, futbolista chileno de AIK de Suecia, quedó involucrado indirectamente en una controversia por su transferencia desde Universidad de Chile, luego de que el periódico sueco Expressen revelara inquietud dentro del club por la posible participación de intermediarios relacionados con Universal, agencia cuestionada anteriormente por vínculos de algunos de sus integrantes con el crimen organizado.

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