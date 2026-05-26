Insólita estafa: Compró una caja de láminas del Mundial y recibió bolsas de té de anís

Un fanático del fútbol en Perú sufrió una insólita estafa luego de comprar una supuesta caja original de láminas del Mundial y descubrir que en su interior no había sobres de colección, sino bolsas de té de anís.

El hecho ocurrió en Lima, donde el comprador adquirió el producto a un vendedor ambulante a un precio muy accesible, convencido de que se llevaba una caja cerrada y aparentemente lacrada de figuritas, de acuerdo a lo consignado en Noticias Argentinas. La ilusión por avanzar en el álbum mundialista duró hasta que abrió el empaque en su casa.

La sorpresa se transformó rápidamente en un fenómeno viral en TikTok, Facebook y X, donde los usuarios reaccionaron con bromas y memes por el engaño.

Entre los comentarios más repetidos aparecieron frases como "En Panini se están matando de risa" y "Te tocaron todas repetidas".