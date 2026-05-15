Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago17.6°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Japón anunció su lista para el Mundial con el histórico Yuto Nagatomo

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El defensor disputará su quinta Copa del Mundo, en una nómina sin Kaoru Mitoma ni Takumi Minamino

Japón anunció su lista para el Mundial con el histórico Yuto Nagatomo
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Japón anunció este viernes su lista de 26 convocados para el Mundial 2026, con el histórico Yuto Nagatomo como uno de los nombres más destacados, debido a que disputará su quinta cita planetaria.

El seleccionador Hajime Moriyasu dejó fuera de la nómina a figuras como Kaoru Mitoma y Takumi Minamino, y explicó que eligió a los jugadores "basándome en su labor anterior y en conversaciones con el cuerpo técnico", convencido de que se trata del mejor equipo disponible para competir a nivel mundial.

La selección japonesa comenzará a entrenarse el 25 de mayo y jugará un amistoso ante Islandia por la Copa Kirin el día 31.

En el Mundial, Japón enfrentará a Países Bajos en Dallas el 15 de junio, a Túnez en Monterrey el 21 y a Suecia nuevamente en Dallas el 26.

Lista completa de Japón para el Mundial:

Arqueros:

  • Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers-JPN)
  • Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima-JPN)
  • Zion Suzuki (Parma-ITA)

Defensas:

  • Yuto Nagatomo (FC Tokio-JPN)
  • Shogo Taniguchi (Sint-Truiden-BEL)
  • Kou Itakura
  • Takehiro Tomiyasu (Ajax-NED)
  • Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord-NED)
  • Hiroki Ito (Bayern Munich-ALE)
  • Ayumu Seko (Le Havre-FRA)
  • Yukinari Sugawara (Werder Bremen-ALE)
  • Junnosuke Suzuki (Copenhague-DIN)

Medios y delanteros:

  • Wataru Endo (Liverpool-ING)
  • Junya Ito (Genk-BEL)
  • Daichi Kamada (Crystal Palace-ING)
  • Koki Ogawa (NEC Nimega-NED)
  • Daizen Maeda (Celtic-ESC)
  • Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt-ALE)
  • Ayase Ueda (Feyenoord-NED)
  • Ao Tanaka (Leeds United-ING)
  • Keito Nakamura (Stade de Reims-FRA)
  • Kaishu Sano (Mainz 05-ALE)
  • Takefusa Kubo (Real Sociedad-ESP)
  • Yuito Suzuki (Friburgo-ALE)
  • Kento Shiogai (Wolfsburgo-ALE)
  • Keisuke Goto (Sint-Truiden-BEL)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada