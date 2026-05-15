Japón anunció su lista para el Mundial con el histórico Yuto Nagatomo

Japón anunció este viernes su lista de 26 convocados para el Mundial 2026, con el histórico Yuto Nagatomo como uno de los nombres más destacados, debido a que disputará su quinta cita planetaria.

El seleccionador Hajime Moriyasu dejó fuera de la nómina a figuras como Kaoru Mitoma y Takumi Minamino, y explicó que eligió a los jugadores "basándome en su labor anterior y en conversaciones con el cuerpo técnico", convencido de que se trata del mejor equipo disponible para competir a nivel mundial.

La selección japonesa comenzará a entrenarse el 25 de mayo y jugará un amistoso ante Islandia por la Copa Kirin el día 31.

En el Mundial, Japón enfrentará a Países Bajos en Dallas el 15 de junio, a Túnez en Monterrey el 21 y a Suecia nuevamente en Dallas el 26.

Lista completa de Japón para el Mundial:

Arqueros:

Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers-JPN)

Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima-JPN)

Zion Suzuki (Parma-ITA)

Defensas:

Yuto Nagatomo (FC Tokio-JPN)

Shogo Taniguchi (Sint-Truiden-BEL)

Kou Itakura

Takehiro Tomiyasu (Ajax-NED)

Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord-NED)

Hiroki Ito (Bayern Munich-ALE)

Ayumu Seko (Le Havre-FRA)

Yukinari Sugawara (Werder Bremen-ALE)

Junnosuke Suzuki (Copenhague-DIN)

Medios y delanteros: