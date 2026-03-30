Jordhy Thompson celebró premio como mejor jugador de Orenburg

El futbolista chileno Jordhy Thompson resultó premiado como el mejor jugador del mes en Orenburg. El atacante nacional recibió el galardón tras su destacado rendimiento en la liga de Rusia, donde logró consolidarse como una pieza fundamental en el esquema ofensivo del conjunto que hace de local en la ciudad homónima.

A través de sus plataformas digitales, el exjugador de Colo Colo exhibió el trofeo y agradeció el respaldo recibido en Rusia.

"Feliz de recibir nuevamente el premio de mejor jugador del mes gracias a la gente de Orenburg", escribió en su cuenta oficial de Instagram, publicación que acompañó con imágenes junto a hinchas del club europeo en el campo de entrenamiento.

Orenburg atraviesa un delicado momento en elfútbol ruso, pues está en zona de descenso con 18 puntos.